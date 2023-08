Nog een paar rechtse hoeken en dan doet Riny Heesakkers (77) stap terug bij zijn boksschool

BEEK EN DONK - ‘Kom op. We gaan touwtje springen'. De krachtige stem waarmee bokstrainer Riny Heesakkers (77) zijn pupillen coacht is binnenkort minder vaak te horen. Hij draagt de leiding van zijn boksschool over.

Zijn geest wil nog wel, maar het lijf van Riny Heesakkers begint tekenen van ouderdom te vertonen. ,,Ik voel aan mijn spieren dat ik tegen de tachtig loop.”

Een rechtse directe doet Heesakkers in de boksring met net zo veel furie voor als in zijn jonge jaren. Maar om dat acht uur per week te doen, eist stilaan zijn tol. Heesakkers geeft in oktober het stokje door aan zijn pupil Willem van den Eijnden (24). ,,De boksschool is bij hem in goede handen.”

Niet treuzelen

De ruim honderd pupillen van de boksschool hoeven nu bepaald niet te rekenen op lichtere trainingen. Heesakkers gooit er ook in de laatste weken dat hij de trainingen leidt, de beuk in. Op luide toon spoort hij wat jonge leerlingen aan om niet te treuzelen bij het aantrekken van hun schoenen. ,,Dat kan wel wat sneller.”

Heesakkers’ stem is dwingend, duidelijk en dwingt gehoorzaamheid af. ,,Maar altijd met respect voor mijn leerlingen. Dat vind ik heel belangrijk.”

Vijftig keer voordoen

Ook geduld heeft de Beek en Donkenaar hoog in het vaandel staan. ,,Sommige pupillen hebben beperkingen. Dat houdt soms in dat ik een bepaalde stoot vijftig keer moet voordoen, maar dat ze het een paar dagen later alweer vergeten zijn.” Heesakkers wordt niet minder vastberaden om zijn leerling dan toch die stoot te leren. ,,Zolang iemand er maar voor open staat.”

Als je één keer buiten vecht, heb je wat uit te leggen. De tweede keer vlieg je eruit Riny Heesakkers, Boksclub Laarbeek

Het contrast kan haast niet groter zijn. Binnen werken de leden van de boksschool aan de Otterweg zich meerdere avonden per week in het zweet. Buiten draaien hangjongeren joints. Heesakkers kneedde in zijn 64 jaar in de bokssport heel wat straatschoffies tot vechtmachines. ,,Maar binnen de ring. Als je één keer buiten vecht, heb je wat uit te leggen. De tweede keer vlieg je eruit.” Onder de hoede van Heesakkers worden ze gedisciplineerd en leren ze luisteren

Pak rammel

Zelf was de bokstrainer ook ooit een ondeugende knul. Hij haalde kattenkwaad als belletje trekken uit. Op de levensschool kreeg Heesakkers les van bokstrainer Will Rutten. Die was de stuwende kracht achter de Gemertse boksclub GBC. Rutten gooide de tegendraadse Heesakkers voor de leeuwen. Een goed pak rammel in de ring wakkerde het vuur in Heesakkers aan. Hij wilde ook partijen winnen en trainde zich de blubber.

Heesakkers ontpopte zich tot verdienstelijk wedstrijdbokser. Zo kroonde hij zich in 1962 tot kampioen van Zuid-Nederland, in de zwaarwelterklasse tot 71 kilo. Roem in de ring is vergankelijk, weet Heesakkers. ,,Uiteindelijk staat iedereen maar even aan de top.”

Ook in Laarbeek een boksschool

Hij maakte vooral naam als grote roerganger van het boksen in Gemert en Laarbeek. Heesakkers bleef jarenlang Rutten en GBC trouw. In 1997 kreeg hij het verzoek om wat jongens uit Beek en Donk te trainen, in het toenmalige gymzaaltje aan de Otterweg. Dat bleek het begin van Boksclub Laarbeek. Nu gebruikt de boksschool een ruimte in het Ontmoetingscentrum.

Achteraf heeft Heesakkers er spijt van dat hij niet eerder zijn eigen boksclub begon. ,,Dan deed ik er fitness en een sauna bij. Dat doe je niet meer op je 55ste.”

Heesakkers blijft na zijn officiële afscheid op een lager pitje de trainingen assisteren. ,,Kin op de borst, hoge dekking. Dat leer ik ze wel.” Trots kijkt hij toe hoe een leerling een boksbal een paar flinke meppen geeft. ,,Tak, tak, tak. Kijk, een mooie serie.”