Nog even naar de wc voor je coronaprik? Dan moet je in Terneuzen op een dixi: ‘Te smerig voor woorden’

De 66-jarige oud-Terneuzenaar, tegenwoordig docent in Eindhoven, was vorige week op vakantie in Cadzand. Precies in de week dat hij zijn eerste coronavaccin mocht krijgen. ,,Ik had geregeld dat ik mijn prik in de buurt van Cadzand kon laten zetten.” Afgelopen vrijdag was de dag waar hij zo naar verlangde. De dichtstbijzijnde priklocatie bleek de skihal in Terneuzen te zijn. Vanaf Cadzand normaal een ritje van veertig minuten. ,,Maar er was veel langzaam rijdend verkeer op de weg. Toen stond ik ook nog eens voor de brug bij Sluiskil. Ik heb er zeker een uur over gedaan om in Terneuzen te komen.”