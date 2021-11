Nog geen QR-boetes in deze regio, wel waarschuwingen uitgedeeld: check hier hoe het zit in jouw gemeente

Nul, zero, nada. Dat is het aantal boetes dat tot nu toe is uitgereikt bij het handhaven van de QR-code in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad. Wel zijn er in verschillende gemeentes waarschuwingen gegeven en werd er drie keer een last onder dwangsom opgelegd, oftewel: een laatste waarschuwing.