Nog nooit was het zo druk bij PostNL in Tilburg: ‘En morgen sneuvelt het record waarschijnlijk alwéér’

Het is puzzelen voor gevorderden, dat inladen van zo’n bestelbus. De kleine pakketjes op de plank, de grote in het midden en als het even kan ook nog eens op dezelfde volgorde als de route van zo dadelijk. Met die tactiek laadt Janske Verhulst alle pakketjes die van de lopende band rollen vakkundig in bij het dock. ,,Moet je nagaan dat ik vroeger niet eens goed was in Tetris of dat soort spelletjes”, lacht ze. ,,Ik heb het hier allemaal geleerd.”