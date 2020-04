Nog zo'n 110 mensen op Brabantse ic's, meer coronapatiënten uit ziekenhuis dan nieuwe opnamen

Vuelta pas in 2022 door Den Bosch? ‘Dat is nog voorbarig’

12:23 DEN BOSCH - Het is nog allerminst zeker dat de Nederlandse Vuelta-start, en daarmee ook de doortocht in Den Bosch, in z’n geheel naar 2022 wordt verplaatst. Dat laat projectleider Suzan van Iersel van de gemeente Den Bosch desgevraagd weten naar aanleiding van een bericht in de doorgaans betrouwbare Baskische krant El Diario Vasco.