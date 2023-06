Noodsituatie op A17: weg tijdelijk dicht vanaf Moerdijk zodat traumahelikopter kan landen

Kan de vlag straks uit? Mees (17) leeft tussen hoop en vrees: ‘Ik heb mijn tijd niet goed benut’

BREDA - Woensdag is het zo ver. Examenkandidaten krijgen dan te horen of ze de vlag uit kunnen hangen, mogen herkansen of het jaar opnieuw moeten doen. Bloedspannend. Vooral voor Jasmijn Rooze en Mees Tanis, die het nog niet zeker weten.