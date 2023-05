Nooit gingen zoveel mensen naar theater in Veghel als dit seizoen

Paaltjes in Veghelse Molen­straat zijn terug, auto’s worden in weekend geweerd

VEGHEL – De paaltjes in de Molenstraat zijn terug. Om auto’s te weren en zo het verblijf in de horecastraat aangenamer te maken, komen er in het weekend drie obstakels omhoog. Vijftien jaar geleden leverden de paaltjes al veel discussie op en zakten ze definitief in de grond.