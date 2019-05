Noord-Brabant volgens onderzoek de beste plek voor vestiging van logistiek

Na Noord-Brabant en Antwerpen volgt Zuid-Holland op de derde plaats in de ranglijst die Buck Consultants heeft opgesteld, gevolgd door Limburg, Gelderland en Belgisch Limburg. De ranglijst brengt volgens onderzoeker Kees Verweij van het adviesbureau met een nieuwe methode de toekomstkracht van de logistieke regio's in kaart. „We hebben vooral gekeken naar de logistieke ecosystemen. En dan niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de potentiële kracht van de regio's voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra.”

Opgeteld op nummer een

Eerder paste Buck Consultants de onderzoeksmethode al toe op de veertig regio's in Nederland. De regio Zuidoost-Brabant komt daarin als vijfde uit de bus. De Rijnmond regio (Rotterdam) is hier de nummer een, gevolgd door de twee west-Brabantse regio's en Noord-Limburg. Noordoost-Brabant staat achtste op de ranglijst, maar opgeteld met de rest van de provincie komt Brabant dus op nummer een.

Bij de methode beoordeelt Buck de provincies op vier gebieden. Dat is allereerst de vraag of er voldoende marktomvang is voor de ontwikkeling van logistieke bedrijvigheid. Onder meer wordt gekeken naar de omvang van de regionale markt en hoeveel grote logistieke dienstverleners er al gevestigd zijn. Ook de ligging van het gebied ten opzichte van de internationale markt hoort hierbij. Het tweede criterium is de aantrekkelijkheid van de fysieke bedrijfsomgeving, onder meer de bereikbaarheid over de weg, via de binnenvaart en het spoor. Maar ook de beschikbaarheid van de benodigde bouwkavels en gebouwen.