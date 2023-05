Noordelijke randweg om Zevenbergen ligt er toch later: pas in de zomer van 2027

ZEVENBERGEN – Niet eerder dan in juni 2027 rijdt het verkeer met een boog om Zevenbergen heen. Na de aanleg van de Oostrand in 2011 was het de bedoeling de randweg snel door te trekken in noordelijke richting. Maar twaalf jaar later is er nog geen spa in de grond.