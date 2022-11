Nou Brabander, zeg het maar: is een broodje kebab ondertussen niet net zo Brabants als een worstenbroodje?

Hoe gaan we om met onzeker­heid wanneer ontwrich­ting de nieuwe standaard lijkt?

Hoe vind je houvast in een wereld vol chaos? Hoe bepaal je richting in een ordeloze werkelijkheid, waarin de ene crisis de andere overschaduwt? In de nieuwe voorstelling van Panama Pictures toont choreografe Pia Meuthen de mens als krachtig en kwetsbaar wezen.

22 november