Nu al 132 festivals in Brabant: hoeveel kunnen daar nog bij?

video Stomver­baas­de reacties dat instantie door eigen fout 93-jarige met 20 mille schuld opzadelt: ‘Dit is gewoon misselijk­ma­kend!’

18 november BREDA - Het regent verontwaardigde reacties op Facebook over de uitkeringsinstantie CAK die de 93-jarige Elisabeth Bastiaansen uit Breda heeft gevraagd 20.000 euro terug te betalen. Omdat er een fout was gemaakt in de administratie. Veel lezers vinden het misselijkmakend: ,,Het is niet eens haar fout, hoe durven ze?!”