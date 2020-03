Nu al geslaagd voor de havo: ‘Dit is heel onwerkelijk’

Definitief: vliegveld Weeze vanaf woensdag stil, luchthaven denkt aan overheids­steun

12:51 NIJMEGEN/ WEEZE - Airport Weeze, vlak over de grens bij Nijmegen, komt grotendeels stil te liggen. Vanaf dinsdag middernacht landen en vertrekken er ‘tot nader order’ geen lijnvluchten meer. De luchthaven heeft arbeidstijdverkorting aangevraagd en onderzoekt of het in aanmerking komt voor steunprogramma's van de overheid.