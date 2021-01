Nu amper een laagje, 50 jaar geleden was het drie maanden lang ploeteren door de Brabantse sneeuw

Wel of geen sneeuw? Misschien een dun laagje: deze week hing het er even om . Dat terwijl we 50 jaar geleden nog een winter kenden waarbij er in Brabant drie maanden lang sneeuw lag.

De oudere generaties kunnen het zich herinneren als de dag van gisteren: schaatsen, sleeën, sneeuwpoppen maken, sneeuwballen gooien. Gewoon, in je eigen dorp of stad. De jongere generaties hebben bovenstaande amper meegemaakt en zullen het in de toekomst waarschijnlijk nog minder meemaken. ,,Dat ligt wel in de lijn der verwachting", aldus Diana Woei van Weerplaza.

De temperaturen in de winter zijn gestegen en zullen blijven stijgen. Dat past bij de opwarming van de aarde, aldus Weerplaza. Aan het einde van vorig jaar werd weer een record verbroken: voor het eerst langer dan 692 dagen zonder sneeuwdek. In 2017 was volgens Weerplaza de laatste keer dat er echt een dik pak sneeuw was gevallen.

Snowboarden in Klundert in 2010.

Nagenoeg geen sneeuw

Volgens Woei sneeuwde in de periode 1991-2020 het in Brabant gemiddeld 21 dagen per jaar. Ofwel, dat er ergens in de provincie sneeuw viel. In de meetperiode ervoor, 1981-2010, ging het nog om 27 dagen. Daarbij wijst ze erop dat in winters die wat verser in het geheugen liggen er soms amper of nagenoeg geen sneeuw viel in Brabant. Zoals in de winters van 2013-2014 en 2019-2020.

Voor 1981 was het nog een heel ander verhaal. Toen lag er soms wekenlang sneeuw. Met als uitschieter in Brabant de winter van 1969 tot 1970, met drie maanden een sneeuwlaag. Ook de winter van 1962-1963 kende volop kou en sneeuw.

In de winter van 2017 viel er nog een dik pak.

Klassiek wintervertier

En zo worden de sneeuwwinters die de oudere generaties nog kennen steeds meer iets van een grijs verleden. Het klassieke wintervertier en de mooie sneeuwplaatjes in eigen land zullen steeds minder voorkomen als de verwachtingen uitkomen.

Op websites van fotoarchieven worden herinneringen opgehaald aan de tijden van weleer. Zoals bij het Brabants Historisch Informatie Centrum. Plaatjes van een besneeuwd Brabant zijn onder meer hier te vinden. Op de site staan tal van foto's waarop te zien en waaronder te lezen is hoe het in die tijd eraan toe ging in de winter.

Min 25,8 graden

Zo is op een foto te zien hoe de Udense markt onder een flink pak sneeuw ligt in 1956 en het volgens een lezer in die dagen bij Volkel min 25,8 graden werd gemeten. Of dat je kon schaatsen op straat.

Ook bij het Stadsarchief Breda zijn foto's te vinden van bijvoorbeeld de bevroren singels waarop kon worden geschaatst.

In 1979 kende Nederland ook veel sneeuwval. Hoewel de beelden hieronder vooral uit het noorden van het land komen, geeft het aan dat het om grote hoeveelheden sneeuw ging.