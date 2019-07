Nu veel last van jeukrupsen? In 1996 spraken Brabantse artsen zelfs van een ramp

De provincie wilde in het volgende jaar het aantal rupsen met 75 procent verminderen. Daarvoor werden de meest bijzondere dingen bedacht. Zo werd in Baarle-Hertog getest met een radiografisch bestuurbare mini-helikopter, die hoge eikenbomen van bovenaf kon besproeien met bestrijdingsmiddel. Zie het als een primitieve variant van een drone. Creatief, maar weinig meer gebruikt.



De bestrijding is nog altijd een worsteling tussen het voorkomen van gezondheidsklachten en schade aan de natuur, stelt de Wageningen Universiteit. Samen met instanties hebben onderzoekers een leidraad opgesteld. Een veelgebruikte methode is nu het opzuigen van rupsen, of het wegbranden.



Of het aan de intensieve bestrijding van 1996 lag of aan natuurlijke factoren, een jaar later was het aantal rupsen inderdaad met driekwart verminderd. Het aantal meldingen van zware klachten was tot de nieuwe piek in 2004 bijzonder laag. Sindsdien zijn er elke paar jaar pieken en dalen, maar blijft het aantal meldingen over eikenprocessierupsen hoog. ‘De soort is in Nederland ingeburgerd en lijkt niet meer verdwijnen’, stellen onderzoekers in Wageningen.