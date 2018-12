Ode aan de oliebollenkraam: Fotograaf Dolph Cantrijn toont nostalgie met een houdbaarheidsdatum

Video Verhaal bij Top 2000 a gogo baart opzien: hoe Iron Maiden kwam voetballen in een Brabants dorpje

7:43 WINTELRE - In Eindhoven en omgeving is het ongetwijfeld een bekend verhaal, maar sinds vrijdagavond weet heel Nederland het: Hoe Iron Maiden een paar keer een potje kwam voetballen in Wintelre, een dorpje in Zuidoost-Brabant. Wout van Loon deelde het verhaal vrijdag in het programma Top 2000 a gogo.