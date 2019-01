Ode aan ‘houdoe’: Wim Daniëls schrijft carnavalskraker over Brabantse afscheidsgroet

Bittere noodzaak: Brabant heeft ‘deltaplan’ arbeidsmi­gran­ten nodig

17 januari DEN BOSCH - Er moet een ‘deltaplan’ in Brabant komen om de toenemende problemen rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan te pakken. Naar schatting werken er nu 100.000 migranten in Brabant. Dat is wat omvang betreft de vijfde stad van onze provincie. ,,Het is bittere noodzaak om gezamenlijk in actie te komen.”