Oekraïners in Linden overstelpt met liefdadigheid: ‘Het lukt eigenlijk altijd om binnen 24 uur een verzoek in te willigen’

Dat alles om de ruim honderd Oekraïense oorlogsvluchtelingen in EuroParcs, waar ze sinds een paar weken worden opgevangen, een zo warm mogelijk verblijf te gunnen.



Ook Katwijk en Cuijk

Het dorp Linden is, zoals dorpsbewoners vooraf al beloofden bij een eerste informatiemiddag, massaal in actie gekomen. Dit, om de oorlogsvluchtelingen te voorzien in allerlei behoeften. Lindenaren doen volop mee, maar ook een spontaan gevormd koppel uit Katwijk en Cuijk.



,,We hebben een app-groep met zo'n honderd vrijwilligers”, licht secretaris en coördinator Johan van den Boom van Dorpsraad Linden toe. ,,Daarmee lukt het eigenlijk altijd om binnen 24 uur een verzoek in te willigen. Of het nou om een kledingstuk, een knuffel, een ritje naar het CWZ of iets anders gaat.”