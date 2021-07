Oer-Hollands? Dit is waarom de Russen de Brabantse groenten van Hak overnemen

Het korte antwoord op die vraag is simpel: groei. De KDV Group, ooit begonnen als groothandel in zonnebloempitten en andere zaden, is na een aantal overnames in de afgelopen jaren de top 100 van grootste private bedrijven in Rusland binnengeslopen. Na succes in vooral Oost-Europa en China richt het concern nu de blik op de rest van de wereld. Vorige maand werd al een snoepjesfabriek overgenomen in de Verenigde Staten. Nu zet het bedrijf voor het eerst voet op West-Europese bodem.