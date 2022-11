Ohmygood: wereldverbeteraars krijgen een dikke kans dankzij Judith Schmitz

Tilburg minst ‘gezonde’ stad van Brabant, blijkt uit onderzoek

Tilburg is van de vier grootste steden in Brabant het ongezondste om te leven. Tenminste: dat concluderen onderzoekers. Zij keken in 20 steden in heel Nederland naar hoe gezond het is om er te wonen. De Bosch scoort net iets beter dan de Tilburgers. Breda staat in de landelijke top 10 en is de ‘gezondste’ stad van Brabant.

21 november