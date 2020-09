Oirschot twee dagen in de greep van crimineel Ferry

De Oirschotse opnamen voor deze Netflix-speelfilm vinden onder meer plaats in de Torenstraat, Deken Frankenstraat en op de Markt. Ferry is een Nederlands-Vlaamse coproductie van het Belgische productiehuis De Mensen.

Sterrencast

De film heeft een echte sterrencast met bekende Vlaamse en Nederlandse acteurs. Grote rollen zijn er voor Tom Waes, Elise Schaap, Huub Stapel en Monic Hendrickx. Ferry wordt gespeeld door Frank Lammers, van rolprenten als De Helleveeg en het onlangs verschenen De groeten van Gerri. Hij is verder ook bekend als stemacteur en van de Jumbo-reclames.

De film Ferry is een prequel van het zeer succesvolle Undercover, in 2019 de best bekeken Netflix-serie. In de film Ferry gaat het verhaal terug naar 2006. De kijkers maken dan kennis met de jongere Ferry Bouman, gespeeld door Frank Lammers. Deze is dan nog geen machtige crimineel, maar hij werkt in Amsterdam in dienst van hasjbaron Brink. Brinks zoon raakt ernstig gewond bij een afrekening en het spoor voert terug naar Ferry’s geboortegrond, een woonwagenkamp in Brabant. Lammers moest flink in training om de nodige kilo’s kwijt te raken voor deze rol als de jongere Ferry.

Liefhebber van Undercover

Voor Linda Snelders van Kapsalon Donna aan de Torenstraat is het nog een verrassing wat er te gebeuren staat, met haar straat als filmset. ,,We hebben een brief van de gemeente gekregen over de verkeersafzetting van dinsdag 20.00 uur tot en met vrijdag 18.00 uur. Voor onze klanten blijven we te voet gewoon bereikbaar. Ik hoop dat we van de opnames zelf wat meekrijgen: ik ben wel liefhebber van Undercover. Leuk, al die sterren in de buurt”, zo vertelt de kapster.

,,Ik heb geen poster van Frank Lammers boven mijn bed, maar ik vind hem wel erg goed. Ik vond Undercover supergaaf”, aldus David Slits van restaurant De Burgemeester. ,,De hele crew maakt gebruik van ons restaurant, de zaal en de catering. De mensen van het productieteam zijn fijn om mee te werken. Wie weet komt er nog wat van ons restaurant in de film, dat zou helemaal mooi zijn”, hoopt hij.

Maart 2021

Locatiemanager Thijs Bolle wil nog niets prijsgeven over de inhoud van de scènes in Oirschot. ,,Maar we voelen ons erg welkom in het mooie dorp met zijn historische sfeer.” De premièredatum kan hij wel onthullen: ,,Dat wordt maart 2021. We zijn met het draaien nu over de helft.”