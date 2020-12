Olaf Smolders is na inreisverbod Saudi- Arabië weer thuis in Bergen op Zoom: ‘Je moet continu gereed zijn om ieder moment te vertrekken’

BERGEN OP ZOOM - ,,Er gingen helemaal geen vluchten meer.’’ Olaf Smolders uit Bergen op Zoom was in Riyad toen de overheid een inreisverbod aankondigde. Uit angst voor de gemuteerde versie van het coronavirus sluit Saudi-Arabië nog een hele week de grenzen. De internationale passagiersvluchten van en naar Saudi-Arabië waren al vanaf 21 december geannuleerd. Met moeite wist Smolders met behulp van de Roemeense ambassade thuis te komen.

Via de Roemeense ambassade werd Smolders op de wachtlijst gezet voor een repatriëringsvlucht van Roemeense vluchtmaatschappij Tarom, maar er was nog veel onduidelijkheid wanneer die vlucht zou vertrekken. Volgens Smolders is er wel onderling contact geweest met de Nederlandse ambassade, maar kwamen ze zonder oplossing. ,,Tegen mij werd verteld dat ze weinig konden doen.’’

In die paar dagen vermaakte hij zich redelijk samen met een collega. ,,We konden naar restaurants, we waren vrij om te gaan en staan waar we wilden. Maar we zaten continu in spanning en dat begon al op de 23ste. Kunnen wij het land wel verlaten? Je moet continu gereed zijn om ieder moment te kunnen vertrekken.’’ Dat de islamitische Bergenaar geen kerst kon vieren vond hij niet erg. ,,Het gaat erom dat je naar huis wilt.’’

Geen toestemming

Tot aan 27 december was alles nog onzeker: ,,Eerst meldde Tarom dat er op de 24ste een vlucht zou vertrekken, ze hadden alleen nog toestemming van Saoedi-Arabië nodig. Als dit doorging konden we onze tickets boeken en vertrekken. Die avond kregen we te horen dat de vliegmaatschappij geen toestemming had gekregen.‘’

Smolders hield met andere reizigers contact over een eventuele repatriëring vlucht. Hij kreeg vanuit de Roemeense vliegmaatschappij een lijst met daarop 166 mailadressen van mensen die ook ingeschreven stonden en mee wilden. ,,Enkele dagen later, op zondagmorgen, kreeg een Franse reiziger van diens ambassade te horen dat er een vliegtuig zou komen. Niet veel later kregen we van Tarom een bevestiging dat er een vlucht kwam en we konden gaan boeken. De tickets reserveren duurde ook zeker twee tot drie uur.’’

Volledig scherm Olaf Smolders uit Bergen op Zoom zit voorlopig vast in Saudi-Arabië vanwege het plotselinge reisverbod. © BN

Eindelijk naar huis

Maandagochtend om 01.00 uur vertrok eindelijk het vliegtuig naar Boekarest. ,,Het was de enige vlucht die vertrok, de terminal was alleen voor ons gereserveerd. In het vliegtuig zaten ongeveer 130 mensen met verschillende nationaliteiten.’’ Vanuit Boekarest reisde Smolders naar Amsterdam, waar hij rond 13.00 uur met zijn familie werd herenigd. Op 4 januari reist hij weer verder naar Polen.

Saudi-Arabië bekijkt per week of de grenzen weer open kunnen. Maandag werd de keuze gemaakt om de grenzen een week langer te sluiten. Mensen die geen staatsburger zijn mogen het land verlaten, net als buitenlandse vliegtuigen die al in het land waren.