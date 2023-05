Olé: dit restaurant opent binnenkort in Bergen op Zoom

Wandelaar aangeval­len door buizerd in natuurge­bied De Maashorst, tweede aanval binnen twee weken

HERPEN - Voor de tweede keer binnen twee weken is iemand in natuurgebied De Maashorst aangevallen door een buizerd. De roofvogel beschermd haar nest bij het Herperduin. Na het tweede incident zijn waarschuwingsborden geplaatst in het buitengebied van Herpen.