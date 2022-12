Oliebollen gebakken? Gooi het vet niet in gootsteen of wc (want de rekening betaal je uiteindelijk zelf)

Dat is hard nodig: oliebollenvet in het riool is hardnekkig. De riolering, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties kunnen erdoor verstopt raken. ,,Na de feestdagen vinden we bij een gemaal zoveel afgekoeld vet versterkt met drijfvuil dat je eroverheen kunt lopen”, zegt Jack van Terheijden van Brabantse Delta. ,,Als vet stolt aan de binnenkant van leidingen moeten onze pompen harder werken om het rioolwater door de leidingen te krijgen.”

Wie betaalt de rekening?

De rekening belandt uiteindelijk bij inwoners via de waterschappersbelasting. ,,Dat is nergens voor nodig. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit”, stelt De Dommel. Dat is precies het probleem: volgens onderzoek van de waterschappen dumpt vier op de tien thuisbakkers de olie in wc of gootsteen. Ook frituurvet komt nog vaak in het riool terecht. De waterschappen roepen nu op oliebollenvet en gebruikt frituurvet in de oorspronkelijk verpakking of bijvoorbeeld een melkpak te gieten.