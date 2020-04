OM: 4,5 miljoen verdwenen bij participatiebedrijf KempenPlus

Appende fietsers relatief vaak op de bon in Breda, aantal fietsdief­stal­len flink gedaald

13:23 De politie in Brabant bekeurt gemiddeld 1630 fietsers per maand. Het gaat om bekeuringen voor bellen of appen op de fiets en het rijden zonder verlichting. Verder blijkt dat het aantal fietsdiefstallen de afgelopen jaren flink is gedaald in Brabant. Dat blijkt uit gegevens van vergelijkingswebsite Beslist.nl op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).