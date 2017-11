OM eist 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen slachtoffer wraakvader

S. had op internet een afspraakje gemaakt met de 15-jarige dochter van Haazen. Het Astense meisje vond ook chocolade en bloemen in de achtertuin. Haazen vond het verdacht duur voor de 17-jarige die Jack op internet zei te zijn. Via winkels waar alles gekocht was kwam hij de man in het vizier. Ook kwam Haazen in contact met andere ouders die zeiden dat hun dochter eveneens door S. werden belaagd. Toen Haazen van de politie hoorde dat deze niet wist waar S. uithing en dat hij een tbs-verleden had, spoorde hij hem op en sloeg hem het ziekenhuis in.