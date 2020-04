OM eist opnieuw straf tegen twee klanten politiemol Mark M.

Volgens de coronarichtlijnen behandelen de rechtbanken en gerechtshoven alleen zaken die geen uitstel kunnen velen. Een hoger beroep lijkt daar niet onder te vallen, maar het Bossche gerechtshof pakte toch de zaak van de politiemol op. Ze vond het ‘maatschappelijk onverantwoord’ om de geruchtmakende zaak langer uit te stellen.

Hoofdverdachte is de 31-jarige Limburgse Mark M. Die zou als aspirant-agent bijna drie jaar hebben meegekeken in politiesystemen en gegevens daaruit hebben doorverkocht aan criminelen. Volgens het OM en de rechtbank waren dat onder andere L. S (41) uit Veldhoven en J. van de A. (34) uit Geldrop. Het hof pakte hun zaken vrijdag op, maandag is Mark M. aan de beurt.

De mannen kregen twaalf en vier maanden cel. De rechtbank vond bewezen dat ze geheimen hadden geschonden maar sprak ze vrij van de omkoping. Er was geen bewijs dat ze de mol hadden betaald. Ook in de zaak van de mol zag ze geen bewijs dat er geld heen en weer was gegaan. Dat lag wel voor de hand, zo stond in het vonnis, maar het was niet hard gemaakt.

Informatie is altijd geld waard

Advocaat-generaal Gerard Sta vond van wel. Informatie is altijd geld waard, en geheime info zeker, dus ook hij vond het voor de hand liggen dat er was gedokt. Volgens hem is het bewijs als er voldoende aanwijzingen zijn dat dat was gebeurd en die zag hij wel. De mol had veel onverklaarbaar geld, bij een andere man was info gevonden en een kwart miljoen cash. De (ex-)vriendin van de Geldropse man was afgeluisterd en zij had het een paar keer over betalen. Genoeg voor Sta om voor de Veldhovense man opnieuw een jaar te eisen en voor de Geldropper acht maanden.