OM eist ruim 26 jaar cel tegen ‘gewetenloze’ Ali G. voor afpersen fruithandel De Groot

UPDATEARNHEM/HEDEL - Het Openbaar Ministerie eist 26 jaar en 7 maanden cel tegen Ali G. (37). Hij is hoofdverdachte in de grootschalige terreurcampagne tegen fruithandel De Groot uit Hedel.

G. staat deze week terecht voor afpersing van De Groot na de vondst van 400 kilo cocaïne in mei 2019. Het OM is ervan overtuigd dat hij meerdere mensen, van wie een aantal al is veroordeeld, aanzette tot het plegen van aanslagen op de woningen van (oud-)medewerkers en familieleden.

Dat gebeurde onder meer in Rosmalen, Kerkdriel, Hedel, Tiel en Vlijmen. In totaal linkt justitie hem aan vijftien aanslagen, waarvan er dertien te maken hebben met de fruithandel. Negen daarvan zijn in de ogen van het OM te kwalificeren als een poging tot moord. Dat leidde ertoe dat justitie met 26 jaar en 7 maanden de maximale straf eist.

Quote Hij blijft achter de schermen en doet zich groot en belangrijk voor Officier van justitie over Ali G.

De geboren Bussumer kwam kort na de eerste dreigberichten op de radar als opdrachtgever. Voor het OM staat vast dat G. achter een belangrijk deel van de sms’jes uit 2019 en 2020 zit. De ontvanger was William de Groot, toenmalig directeur bij De Groot.

,,De meeste berichten werden op enkele honderden meters van zijn huis of in elk geval vanuit zijn leefgebied - Hilversum, Naarden en Bussum - verstuurd”, zei officier van justitie Van Veen deze woensdag tijdens het requisitoir. Hij voegde eraan toe dat de diverse dreigtoestellen opvallend vaak bij G. in de buurt waren.

‘G. is een meesteroplichter’

G. zit inmiddels al 28 maanden in de cel. Justitie stelt vast dat hij ook vanuit de gevangenis doorging met zijn afpersingspraktijken en het aansturen van aanslagplegers via tussenpersonen. Dat duidde volgens het OM op een grote mate van gewetenloosheid. ,,Achter de schermen blijven en zich groot en belangrijk voordoen”, schetste collega-officier De Valk de werkwijze van ‘Lange Ali’. Hij omschreef hem ook als ‘meesteroplichter’. ,,Door zijn manipulaties zijn jonge jongens verleid om ernstige aanslagen te plegen.”

De hoofdverdachte kwam volgens de twee officieren nooit met ontlastende bewijzen op de proppen. ,,Dat wekt bevreemding omdat hij al drie jaar claimt onschuldig te zijn. Het maakt hem niet meteen geloofwaardig. De verdachte staat in heel veel van zijn verklaringen alleen.”

‘Honderden gezinnen in angst’

Het OM stond in de Arnhemse rechtbank ook uitgebreid stil bij de slachtoffers van de aanslagen en de familie De Groot. ,,Hun levens liggen overhoop”, zei officier van justitie De Valk. ,,Honderden gezinnen leven al jaren in angst en vrees in hun eigen woning. De angst dat ook zij slachtoffer kunnen worden, is met iedere aanslag en dreigbericht gegroeid. De bewoners van de Bommelerwaard zijn bang, omdat er ook vergis-aanslagen zijn gepleegd en de aanslagen ondanks arrestaties doorgingen. Deze terreurcampagne kent zijn weerga niet in Nederland.”

G. was er zelf overigens niet bij toen woensdag aan het begin van de middag de forse strafeis werd uitgesproken. Hij zou, zoals advocaat Sebastiaan van Klaveren het wat plastisch omschreef, ‘de hele EBI hebben ondergekotst’. G. poogt volgens zijn raadsman donderdag wel weer van de partij te zijn.

Raadsvrouw Bénédicte Ficq maakte woensdag vast een begin met het pleidooi, dat dan wordt afgemaakt door twee collega’s. Ze richtte zich op het eerste deel van de aanklacht; het afpersen van De Groot. Ficq, die vrijspraak bepleitte, zag in (onderschepte) communicatie tussen G. en zijn handlangers overduidelijk gesprekken over drugs. Uit niets zou volgens haar blijken dat G. achter het afpersen van de fruithandel zat.

De rechtbank doet in september uitspraak.

De zittingsdag was hieronder in tweets te volgen: