OM eist tien jaar cel en tbs voor doodsteken Bart van Betuw in Rosmalen

UPDATEDEN BOSCH/ROSMALEN - Het zoeken van seksuele toenadering is de 53-jarige Bart van Betuw uit Rosmalen noodlottig geworden. De 23-jarige man uit Vught bij wie hij op de avond van 2 januari 2019 seksuele avances maakte, raakte buiten zichzelf, greep naar zijn mes en stak Van Betuw zeventien keer in zijn gezicht en zijn nek.

De toedracht van de dood van Van Betuw werd donderdag duidelijk in de rechtbank van Den Bosch, waar de 23-jarige verdachte terecht staat. Officier van justitie Stijn Revis eiste tien jaar jaar cel en tbs met dwangverpleging. Revis neemt het de verdachte ook kwalijk dat hij de dood van Van Betuw probeerde 'te verdoezelen'.

‘Ik was angstig’

De verdachte, die al vele jaren lang kampt met psychische problemen, bekende dat hij een 'waas voor ogen kreeg’ toen Van Betuw hem, zittend op een bankje op het voormalige terrein van GGZ-instelling Coudewater, in zijn kruis greep. ,,Ik was angstig, bang dat ik dood zou gaan. In het verleden heb ik een paar akelige ervaringen gehad.”

Nadat hij met zijn Zwitsers zakmes wild had ingestoken op Van Betuw, constateerde de verdachte dat zijn slachtoffer dood was. Daarna verborg hij het lijk achter een boom in een vijver op het voormalige Coudewater-terrein. Pas eind april werd Van Betuw gevonden , de politie was toen -geholpen door tientallen vrijwilligers- al maanden aan het zoeken naar de alleenstaande man.

Datingsite

Beide mannen leerden elkaar kennen via een datingsite. Het eerste contact werd gelegd in augustus 2018, maar volgens de verdachte kwam het pas op 2 januari 2019 tot een eerste ontmoeting. Geen seks, was daarbij de -via whatsapp- gemaakte afspraak. Toen Van Betuwe hem aanraakte, raakte de verdachte buiten zinnen.

De verdachte, die in een begeleid-wonen-appartement in Rosmalen woonde, zei regelmatig afspraken met mannen te hebben - meestal via datingsites. Hij heeft ook een gewelddadige beroving in september 2019 bekend, in Den Bosch. Ook daar ging een seksuele afspraak aan vooraf. Het slachtoffer werd met traangas in de ogen gespoten en werd zeventig euro afhandig gemaakt. In die periode gebruikte hij grote hoeveelheden drugs en alcohol, zo zei de verdachte tegen de rechters.

Seksuele fantasie

De verdachte werd pas in februari 2020 aangehouden. Hij zat toen in de gevangenis vanwege de roofoverval. De man heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een lange geschiedenis in de hulpverlening, onderzoekers achten hem verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren een behandeling in een tbs-kliniek. Volgens de psycholoog die hem onderzocht, laat de verdachte zich ook leiden door ‘seksueel-sadistische fantasieën’ en 'machtsfantasieën'. ,,Die zijn denk ik echt een drijfveer voor hem geweest.” Kort na de gewelddadige dood van Van Betuw liet de verdachte ook een tattoo van een mes zetten op zijn arm, zo gaf hij toe.

Verhoord als getuige

De verdachte werd op 4 juli 2019 gehoord als getuige. De politie had hem opgeroepen omdat zijn contactgegevens waren gevonden op de pc van Van Betuw. Het getuigenverhoor gaf geen enkele aanleiding om hem te verdenken, stelde officier van justitie Stijn Revis.

Bart van Betuw

Advocaat Wendy Alberts wees op de lange geschiedenis van psychische problemen waar de verdachte mee kampt. ,,Overal waar hij werd ondergebracht, ging het mis.” Zij merkte ook op dat Van Betuw een 'veroordeelde zedendelinquent’ was die nog altijd afspraakjes maakte met jonge jongens. ,,Het is aannemelijk dat hij uit was op seksueel contact.”

De verdachte snapt dat hij baat kan hebben bij behandeling in een tbs-kliniek, zo verklaarde Alberts. Maar de tien jaar gevangenisstraf die het Openbaar Ministerie eist, vindt de advocaat veel te lang: hoe eerder de tbs-maatregel kan ingaan, hoe beter het is, zo stelde zij.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.