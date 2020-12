Om gek van te worden, die regels voor de kermis

Bericht minister zorgt voor verwarring in Brabantse ziekenhui­zen: zorg was weken geleden al afge­schaald

22 december DEN BOSCH - Ziekenhuizen in Brabant staken al twee weken lang een deel van de planbare zorg om zo personeel vrij te maken voor reguliere zorg. Ook het uitplaatsen naar Duitsland is al in gang gezet.