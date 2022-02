OM: ‘Laat politemensen niet in openbaar getuigen over familie R.’

Cultuur Christine is gek op glazuur en dat is op steeds meer gebouwen overal ter wereld te zien

DEN BOSCH - Wereldwijd sieren haar glazuren gevels van gebouwen. Londen, New York, Washington DC, Peking, Shenzhen, Qatar, Dubai, Sydney en Eindhoven. Beeldend kunstenaar Christine Jetten is een gedreven onderzoeker van glazuur en een ambassadeur van keramiek in de bouw. ,,In Nederland is de tijd rijp voor dit materiaal.”

