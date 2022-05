OM legt zich neer bij vrijspraak: niemand verantwoordelijk voor drie doden in drugslab

Gelukkig getrouwd Diamanten paar Van Rooij gaat nog altijd op date bij de Poort van Megen

Ton van Rooij was bloemist in Aalsmeer toen hij eind jaren vijftig als een blok viel voor de knappe Ellie Rosmalen. Na een reeks ontmoetingen van telkens één per week, trouwde het paar op 2 mei 1962. In toenmalig café De Koning in Megen, de plek van hun eerste ontmoeting, vieren Ton (86) en Ellie (83) dat zij deze week zestig jaar getrouwd zijn.

5 mei