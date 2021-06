OM: logisch dat burgemeester Oss zich bedreigd voelde door Anjo R.

Anjo R. zat al vier maanden in de gevangenis toen hij op 31 maart 2020 hoorde dat de gemeente Oss zijn woonwagen had laten vernietigen omdat de huur voor de standplaats niet was betaald. Enkele dagen later kreeg hij een gemeente-ambtenaar aan de lijn. In dat gesprek, waarvan in de rechtbank de opname was te horen, eiste hij dat de gemeente Oss hem een nieuwe woonwagen zou geven, liefst op het kampje in Grave. Als dat niet zou gebeuren, zou ook de woning van burgemeester Buijs eraan gaan, zo deelde hij de ambtenaar mee. Hij wist waar ze woonde en in wat voor auto ze reed, voegde hij daaraan toe.