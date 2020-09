OM noemt tv-documentaire over Johan van Laarhoven 'kwalijk en onbehoorlijk’

Horecabaas Wijnald had zelf corona: ‘Harde aanpak komt té laat, want virus gaat alweer als een dolle rond’

24 september VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Helemaal prima dat de burgemeester van Meierijstad nu met boetes dreigt als de coronaregels niet worden nageleefd, vindt Wijnald Koolen van café D'n Dommel in Sint-Oedenrode. ,,Maar het had al veel eerder gemoeten, ze hebben zitten slapen.” En Koolen kan het weten, want hij had zelf corona.