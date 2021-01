OM: Ossenaar moet negen jaar cel in voor invoer 'bizar grote partij coke’

Kaart Huizenprij­zen stijgen ‘ongekend hard’, toch meer huizen verkocht in Brabant dan een jaar eerder

14 januari Woningprijzen stegen in 2020 ‘ongekend hard’, zegt makelaarsvereniging NVM. Toch wisselden veel huizen van eigenaar. De vereniging publiceert donderdag cijfers van het laatste kwartaal van 2020. Daaruit blijkt dat in vrijwel heel Brabant meer woningen werden verkocht dan in het jaar daarvoor. Localfocus bracht de cijfers in kaart.