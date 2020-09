OM: Tilburgse broers runden digitale drugswinkel op het dark web

De politie viel op 16 juli 2017 binnen in de ouderlijke woning van de twee broers , nu 25 en 23 jaar oud. Op een van de slaapkamers stond een laptop open, met toegang naar een van de drugssshops op het dark web, het deel van het internet dat alleen bereikbaar is met een versleutelde toegang. Dat er via die laptop in drugs werd gedeald, wist de politie, want een agent had zich op het dark web voorgedaan als koper.