OM: ‘Vader en zoon maakten zelf drugs in Lithoijen’; eis anderhalf jaar cel

In de Bossche rechtbank ontkenden de twee dat allebei hartgrondig. Dat er bij de controle op 5 december 2018 spullen werden gevonden die in alles wijzen op een drugslaboratorium (vaten, branders, jerrycans met fosfuurzuur, emmers), konden ze uiteraard niet weerleggen. Maar die spullen, zo legde de vader uit, waren waarschijnlijk nog eigendom van de mannen die eerder dat jaar ook al een illegale sigarettenfabriek hadden gerund in de loods. Voor die sigarettenfabrieken moet de vader in juni ook nog terechtstaan, maar ook in die zaak is hij onschuldig, zo vertelde hij alvast aan de rechtbank.