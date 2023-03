OM wil Bossche voetballer in de cel voor ‘in de vernieling trappen’ van Tielse rivaal

Eropuit Expositie Not in my backyard toont de schoonheid van de rafelran­den van de stad

DEN BOSCH - Het oneindige nachtleven, industrieel erfgoed, graffiti, neon en verweerd beton. De tentoonstelling Not In My Backyard van Rogér Walschots en Johan Kleinjan in de Bossche galerie Ruby Soho viert de rafelranden van een stad.