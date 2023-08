Ombouw supermarkten Jan Linders gaat van start: en dit gaat daar veranderen

Ontucht met twee 7-jarige boezem­vrien­den in Breda in 1999: wél schuldig, maar geen straf meer

BREDA - De man die in 1999 in Breda ontucht zou hebben gepleegd met twee 7-jarige jongens is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt daarvoor 24 jaar later geen straf meer. ,,Teleurstellend voor de slachtoffers”, zei hun advocaat Jytte Faber. De gebeurtenissen achtervolgen het duo nog steeds.