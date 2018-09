Omgebrachte Brabantse moeder is 25-jarige Lara, verdachte opgepakt: 'Ze hadden een knipperlichtrelatie'

BERGEN OP ZOOM - Een 24-jarige man is dit weekend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een jonge moeder in Bergen op Zoom. Het gaat om de vriend van het slachtoffer, meldt de familie van de 25-jarige Lara Sint Jago aan BN DeStem.

De 24-jarige man was ruim een dag voortvluchtig, maar heeft zich uiteindelijk vrijwillig gemeld op het politiebureau in Bergen op Zoom. Daar is hij opgesloten, meldt de politie zondag. Hij wordt in de loop van de dag verhoord.

Knipperlichtrelatie

Volgens familie is de aangehouden verdachte de vriend van de 25-jarige Lara. ,,Ze hadden een knipperlichtverhouding. Dan ging het weer een tijdje goed, dan was het weer volop ruzie'', zegt een nicht over de verdachte.

,,Hij vertoont crimineel gedrag, is dus een bekende van de politie. Onlangs kwam hij weer op vrije voeten. Met deze trieste afloop.''

Wat gebeurde er?

De verdachte drong zaterdagnacht rond kwart over één haar appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom binnen. Na alarmering kwam de politie ter plekke, die de deur forceerde en met getrokken wapens de flat doorzocht.

In de woonkamer lag de zwaargewonde en inmiddels overleden bewoonster. Haar vierjarig zoontje werd huilend door de hulpdiensten uit huis gehaald. Het jongetje is opgevangen bij een pleeggezin.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Hulpverleners bij een appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, waar een vrouw is overleden na een geweldsincident. De politie is nog op zoek naar de verdachte. © ANP

Bloedsporen

Of het koppel ook bij eerdere incidenten in de flat betrokken was, is niet duidelijk. Buurtbewoners zagen al eens een auto voor de deur met kapotte banden en besmeurd met bloed.

Ook in de lift waren bloedsporen gezien en in de voordeur van de centrale entree lijken kogelgaten te zitten. De politie legt geen direct verband tussen deze voorvallen en de gewelddadige dood van Lara Sint Jago.

Reactie woningcorporatie

Woningcorporatie Stadlander, verhuurder van de 68 appartementen in Goudbaard, verleent alle medewerking bij het sporenonderzoek. ,,We hebben de camerabeelden beschikbaar gesteld", aldus woordvoerster Ria van Gils.

Met de grote brand in de parkeergarage onder Goudbaard van drie jaar geleden komt het complex opnieuw negatief in het nieuws. Van Gils: ,,Mensen zullen zeggen: het is wéér bij Goudbaard te doen. Ons medeleven gaat op de eerste plaats uit naar de nabestaanden.''

Toch wil Stadlander er geen aaneenschakeling van incidenten van maken, die te voorkomen zou zijn als er beter toezicht was. ,,Het klopt dat er nu geen bewonerscommissie is, voor de sociale controle zou dat goed zijn. Onze gebiedsbeheerders lopen regelmatig binnen er is een soort van klankbordgroep. Er is verloop in Goudbaard, maar niet meer of minder dan in andere complexen van Stadlander.''