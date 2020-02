Omgevallen bomen en verpletterende auto's: dit is storm Ciara in beeld

UPDATE LIVE | Code geel voor storm, Ciara richt veel schade aan in Brabant

11:18 Ook maandagochtend is storm Ciara nog niet voorbij. In het hele land komen zware windstoten voor. Het KNMI heeft code oranje van zondag afgeschaald naar code geel, maar het is dus nog altijd oppassen. Vanmiddag neemt de wind in het oosten (tijdelijk) af. In de avond trekken er enkele stevige buien van west naar oost over het land. Vooral in het midden en zuiden kunnen dan weer zware windstoten optreden.