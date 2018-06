Omroepbazen Brabant en Limburg vechten elkaar het kot uit

Omroep Brabant is een ‘kerngezond bedrijf’ zei de omroepbaas tijdens een bijeenkomst van Provinciale Staten in Den Bosch. In maart van dit jaar liep het samenwerkingsproject definitief op de klippen. De omroepen konden het niet eens worden over de organisatie van de fusieclub.

Quote Na zestien maanden overleg besluit een 73-jarige burgemees­ter één minuut voor twaalf dat de samenwer­king niet doorgaat. Henk Lenckert

Lenckert nam de gelegenheid te baat om de schuld van de mislukte fusie weg te leggen bij de bestuursvoorzitter van L1, Joep Hahn. ,,Na zestien maanden overleg besluit een 73-jarige burgemeester één minuut voor twaalf dat de samenwerking niet doorgaat'', klaagt de Omroep Brabant-directeur. ,,Het is voor ons een volslagen raadsel wat er is gebeurd. Maar goed, het is achter de rug en we hebben 1,3 miljoen euro bezuinigd. Er hoeft niet te worden gesaneerd, maar extra investeringen in journalistiek zitten er niet in.''

Kinderachtig, beneden de maat 'en sinds 2010 ben ik al geen burgemeester meer', laat L1-voorzitter Hahn weten als hij wordt geconfronteerd met de kritiek van zijn Brabantse evenknie. Volgens hem is Lenckert juist het probleem: ,,De nieuwe stichting zou de baas over ons worden. Als ze dat in Brabant goed vinden: oké. Maar die bundeling van macht in de handen van eigenlijk maar één persoon was voor ons te groot. Wie die persoon is? Nou, Henk Lenckert, de huidige directeur van Omroep Brabant.’’

Nu de verhoudingen met de Limburgers zijn verzuurd, moeten de Brabander alsnog hun eigen broek ophouden. Samenwerken met bijvoorbeeld kranten als BN DeStem en Brabants Dagblad leek ooit een goed idee, maar aan dat project daar is enkele jaren geleden een einde aan gekomen.

De wet laat het niet toe dat een omroep die met publiek geld overeind wordt gehouden, bijdraagt aan de winst van een commercieel bedrijf als De Persgroep, waar de Brabantse kranten onderdeel van uitmaken. Of het er ooit nog van gaat komen is twijfelachtig, zegt Omroep Brabant-hoofdredacteur Renzo Veenstra: ,,Ik blijf hopen, maar samenwerking met de kranten is echt een hoofdpijndossier.’’