Omstreden apotheker Paul Harder uit Bavel: verlosser of charlatan?

BAVEL - Hij is het buitenbeentje van het apothekersgilde in Nederland. Paul Harder van de Regenboogapotheek in Bavel ontwikkelde een methode om de naar schatting miljoen mensen in Nederland met een medicijnverslaving daarvan af te helpen. Zelf gelooft hij heilig in zijn 'afbouwstrips'. Maar zorgverzekeraars weigeren te vergoeden.

Pillendraaiers heten ze wat oneerbiedig in de volksmond, de ruim 2.000 apothekers in Nederland. Paul Harder is er daar eentje van. En pillen draaien, dan kan Harder. In de kelder van zijn apotheek in Bavel spuwen zijn tabletteermachines wekelijks duizenden pillen uit.

Pillen die nergens anders in Nederland worden gemaakt. Want Harder heeft een methode ontwikkeld waarmee patiënten die kampen met medicijnverslaving, geholpen kunnen worden. Wie verslaafd is aan bijvoorbeeld antidepessiva, slaapmiddelen of ADHAD-medicatie en er maar niet vanaf komt, klopt bij Harder aan.

Het idee achter zijn ‘taperingstrips’ (afbouw) is even simpel als, zo beweert Harder, doeltreffend. Het gaat om strips met pillen waarin de dosis veel geleidelijker wordt afgebouwd dan tot nu toe in Nederland gebruikelijk was. Volgens de apotheker is bewezen dat zijn pillen effectief zijn. Het merendeel van zijn patiënten komt van zijn medicatieverslaving af.

Zorgverzekeraars weigeren te vergoeden

Psychiaters jubelen, maar de meeste zorgverzekeraars weigeren te vergoeden. Volgens hen is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de pillen van Harder ook echt werken. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg twijfelt en achtervolgde hem de afgelopen jaren met juridische procedures.

Wie is toch deze eigenzinnige 58-jarige apotheker met zijn kenmerkende bulderende lach? Die inmiddels 2.500 patienten in binnen- en buitenland tot zijn klanten mag rekenen. Een charlatan zoals zijn criticasters beweren? Of een apotheker die zijn tijd ver vooruit is en een methode gevonden heeft om de inmiddels ruim een miljoen Nederlanders van hun medicijnverslaving te verlossen?

Zegt u het maar?

,,Kijk’’, steekt Harder van wal, ,,vroeger gingen mensen zelf met tabletten aan de slag. Werden pillen met nagelvijltjes kleiner gemaakt of in stukjes gebroken in de hoop zo de juiste dosering voor henzelf te krijgen. In feite doe ik dat ook, maar dan wel op een farmaceutisch verantwoorde manier. Ik maak pillen waarin dezelfde werkzame stoffen zitten als in reguliere pillen, maar dan vermengd met hulpstoffen waardoor de werkzame stof vertraagd wordt afgegeven. Veel patiënten die mijn pillen door hun arts krijgen voorgeschreven, zijn zo van hun verslaving afgekomen. Vertelt u mij dan eens wat daar mis mee is.''

Toch weigeren de zorgverzekeraars uw pillen te vergoeden.

,,Bent u weleens een verzekeraar tegengekomen die graag betaalt? Nee toch. Ze weigeren omdat ze bang zijn met enorme kosten opgezadeld te worden. Want mijn pillen werken. En dat weten zij ook. Dus als ze die nu nog relatief kleine groep die bij mij pillen afneemt, gaan vergoeden, dan zal hun aantal snel groeien. En zullen ook de kosten oplopen. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. DSW en Eno vergoeden mijn pillen wel.’’

Op sommige gezondheidsfora op internet noemen mensen die ooit uw pillen gebruikten, u een oplichter.

Hij schudt zijn hoofd. ,,Dat zijn mensen die dachten voor vergoeding van mijn pillen in aanmerking te komen. Maar ze uiten hun boosheid aan het verkeerde adres. Ze moeten bij de zorgverzekeraars zijn. Ik heb altijd duidelijk naar iedereen gecommuniceerd dat vergoeding een probleem kan zijn. Dat sommigen die waarschuwing dan niet lezen, dat kan je mij toch niet verwijten. De kritiek gaat trouwens alleen over geld. Over de werking van mijn pillen kom je nergens kritiek tegen.’’

Uw klanten komen uit binnen- en buitenland.

Tot zelfs Australië aan toe. Hoe werkt dat?

,,Om te beginnen hebben mijn klanten een recept van hun arts nodig. Alleen dan worden de pillen vertrekt. Op basis daarvan maken wij de pillen met de gevraagde dosering. Die verpakken we in taperingstrips en sturen die per post op.''

Wat kosten uw pillen?

Gemiddeld liggen de kosten op zo’n 200 euro per afbouwcyclus van twee maanden. De tijd dat een patiënt mijn pillen gebruikt varieert. Dat kan een jaar zijn, soms langer, soms korter. ''

U bent overtuigt van uw gelijk. Maar vooralsnog is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat uw pillen effectief zijn.

Wacht even, dat zeggen de verzekeraars. Er is wel degelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan.'' Hij haalt een dik boekwerk tevoorschijn. ,,Hier lees dit maar eens. Dit is een onafhankelijk onderzoek van onderzoeker Peter Groot van de Universiteit van Maastricht naar mijn taperingstrips. Ook hij komt tot de conclusie dat het werkt.''

Ondanks de weerstand bij de zorgverzekeraars en de scepsis in uw branche, lijkt u niet van plan de handdoek in de ring te gooien.