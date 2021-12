Ondanks dreigement zet Aiham zijn kleurrijke kratten voor zijn supermarktje in Raamsdonksveer toch weer buiten

Van festival naar fabriek, voor ‘de Verkade’ maakt nieuwe directeur Jeffrey Meulman graag de sprong

DEN BOSCH - Zijn bucketlist van potentiële werkplekken is ultrakort, maar de Verkadefabriek stond er wél op. Nu Jeffrey Meulman directeur is in Den Bosch is een van zijn ambities om makers en publiek meer bij deze culturele hotspot te betrekken.

4 december