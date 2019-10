Ondanks uittocht van boeren is het rustig op de Brabantse snelwegen

Video's Meekijken vanuit de tractorca­bi­ne van Brabantse boeren: ‘Hopen dat ze een keer zwichten’

11:48 In de vroege morgen verzamelden woensdag honderden boeren op verschillende plaatsen in Brabant. Klaar voor de protesttocht richting Den Haag. Vanaf Boxtel, Made, Oud Gastel en de regio Land van Cuijk vertrokken ze, over de A2 via Bilthoven en daarna richting Den Haag, om te protesteren tegen de stikstofregels.