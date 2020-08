Ondernemer Frank Vale geschokt om annuleren kermissen in West-Brabant: ‘Mentaal doet dit iets met ons, het is verschrikkelijk’

Het nieuws dat alle kermissen in Midden- en West-Brabant tot 1 november zijn afgelast komt bij Frank Vale aan als een mokerslag. De kermisondernemer met als thuisbasis Bergen op Zoom is terneergeslagen.

Vale, door de coronacrisis ongewild boegbeeld van de kermisbranche in West-Brabant geworden, vertelt woensdagmiddag vanaf de kermis in Oss wat de gevolgen van de beslissing zijn voor de branche. ,,Deze kermis in Oss is mijn eerste dit jaar. Maar als ik het zo hoor, misschien ook wel de laatste. Ik begrijp het gewoon niet. We hebben hier geen gewone kermis maar een kermispark neergezet. We hebben camera’s om de drukte te bewaken, telsystemen, registratiesystemen, het is allemaal buiten. Ik kan het niet begrijpen.”

Volgens de ondernemer die het kermispark in Oss mede heeft georganiseerd, kregen de exploitanten daar louter positieve reacties van gemeente en bezoekers. ,,Niets anders dan positiviteit. Wij hadden hoop. En we hadden de plannen al klaarliggen voor Bergen op Zoom. Mentaal doet dit wel iets met ons, ik kan het niet anders zeggen.”

Kermis in Breda

Ook in Breda lagen er al plannen klaar voor de najaarskermis die eind oktober gehouden zou worden. Wethouder Daan Quaars (evenementen): ,,Ik begrijp heel goed wat de afwegingen voor dit besluit zijn. Het is uitermate ingewikkeld om op een kermis de afstand tussen bezoekers te garanderen.” Desalniettemin snapt Quaars de teleurstelling bij de kermisexploitanten maar al te goed. ,,Zij zitten in zak en as en zien hun broodwinning in rook opgaan. Dat is ontzettend heftig.”

‘Bewezen dat we dit konden’

Vale, die nog moet bijkomen van het nieuws, noemt de beslissing van de veiligheidsregio verschrikkelijk voor de branche. ,,We mogen net weer wat geld verdienen, maar misschien nog wel belangrijker: we mochten ons sociale leven weer wat oppakken. Dat is hiermee compleet ontwricht. Juist nu we bewezen hebben dat we dit konden. We zagen kinderen en kleinkinderen weer plezier hebben na die vervelende tijd. En weer wordt het ons misgund.

Het verbod op kermissen in Midden- en West-Brabant geldt per direct. Dat betekent dat de kermis in Ulicoten, die komende zondag van start zou gaan, niet doorgaat. Het gaat verder onder meer om de kermissen in Fijnaart, Breda, Ulvenhout, Waspik, Teteringen, Udenhout, Riel, Diessen, Gilze en Rijen en Kaatsheuvel.