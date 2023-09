Ondernemer in olie en gas uit Vierlingsbeek gaat namens Brabant zaken doen met boeren: ‘Dat lukt ook zonder de BBB’

Henk en Kimberley vertellen in een expositie over hun leed: ‘Als ik kan herstellen, kan iedereen het’

WAALWIJK/HEUSDEN - Met een levensgrote foto hangen Kimberley Monsieurs en Henk Poelakker in de bibliotheek in Waalwijk. Samen met acht anderen vertellen ze in een expositie hun verhaal. Over drugsverslaving en leven met kanker.