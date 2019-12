Ondernemers slaan alarm: Brabant komt stil te staan door stikstofproblemen

Vooral dat de verbreding van de A58 langer duurt , is de ondernemers een doorn in het oog. Eind november meldde verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen dat aan de Tweede Kamer. De verbreding van de a58 tussen Eindhoven en Tilburg is naar schatting 1 tot 3 jaar vertraagd door de stikstofproblemen. Juist dit traject scoort nu al hoog in de fileranglijstjes, klagen de ondernemers.

Onheilspellende mededeling

Spoorproject

Zo dreigt ook voor het spoorproject Meteren-Boxtel vertraging (0 tot 2 jaar). In dat project komt er een nieuwe verbinding die het goederentreinen mogelijk maakt om via de Betuweroute naar het zuiden te rijden (via Den Bosch en Oss). Ander onderdeel van het project is een vierde spoor tussen Utrecht en Den Bosch, want er gaan óók meer personentreinen rijden. Ook voorziet het project in een (deels) verdiept spoor in Vught.