Ondernemers VNO-NCW blij met uitspraak over maximumsnelheid: ‘We kunnen weer vooruit met de bouw’

Oppositie wil helderheid over politieke situatie in Brabant

13:06 DEN BOSCH - Is het CDA in Brabant nog een coalitiepartij of niet? En heeft het provinciebestuur nog wel een mandaat om de komende weken ingrijpende beslissingen te nemen over landbouw en stikstof? Over dat soort vragen vindt op 22 november een extra ‘duidingsdebat’ plaats in provinciale staten.