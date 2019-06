Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent

Matthijs Vermeulen­prijs voor Aart Strootman

13 juni TILBURG - Aart Strootman, oud-Tilburger en docent aan het Fontys conservatorium in Tilburg, krijgt de Matthijs Vermeulenprijs voor zijn werk ‘Shambling Emerge – after after party’. De componist en gitarist krijgt de prijs uitgereikt op 7 september 2019 tijdens de Gaudeamus Muziekweek in Utrecht. Dan zal het werk ook uitgevoerd worden door de groep Kluster 5.