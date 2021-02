Onderzoek: Brabant is sympathiek, opgewekt en goedig

Wie wordt de grote Heerser (m/v/x) over het Zuiden?

1 februari Gezocht: dé prins of prinses van heel carnaval vierend Nederland. Ondanks dat carnaval niet doorgaat zoals we het allemaal kennen, heeft een evenementenbureau uit Erp een groots online alternatief bedacht: De Grote Carnavalsshow. En daarvoor zoeken ze iemand die de virtuele kar trekt. ,,We hebben inmiddels al honderden reacties binnen.”